Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Erneut Exhibitionist im Kurpark

Homberg (ots)

Bad Zwesten Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 29.03.2019, 19:30 Uhr Am Samstagabend zeigte sich erneut ein unbekannter Exhibitionist vor zwei Frauen im Kurpark. Die beiden Frauen waren im Kurpark zu Fuß unterwegs, als sie einen unbekannten Mann auf einer Parkbank bemerkten. Der Mann manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Nachdem der unbekannte Mann bemerkt hatte, dass eine der beiden Frauen die Polizei verständigte, lief er zu Fuß zu einem in der Hardtstraße abgestellten Pkw. Mit diesem Pkw, es handelt sich um einen dunklen Kleinwagen, fuhr er in Richtung Ortsmitte davon. Die beiden Frauen konnten den Unbekannten wie folgt beschreiben: Er ist ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, darüber eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Mütze auf dem Kopf. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

