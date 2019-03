Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Nachbarn vereiteln Einbruch in Postfiliale

Homberg (ots)

Körle Versuchter Einbruch in Postfiliale- Nachbarn vertreiben Täter Tatzeit: 29.03.2019, 02:27 Uhr Zwei unbekannte Täter versuchten heute Morgen in die Postfiliale in der Nürnberger Straße einzubrechen. Die Täter begaben sich zu der Postfiliale und versuchten dort die Eingangstür aufzubrechen. Sie verursachten hierbei so viel Lärm, dass Nachbarn aufmerksam wurden und sich zur Filiale begaben. Hierdurch vertrieben sie die beiden Täter, welch in Richtung Ortsmitte davonliefen. Beide Täter waren dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell