Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 21.05.19 bis zum 24.05.19 war in der Hofenfelsstraße ein grauer Audi A6 geparkt. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die Heckschürze der linken Fahrzeugseite des Audi A6. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell