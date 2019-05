Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Motorrad

L478/ Eppenbrunn (ots)

Am 25.05.2019, gegen 17:53, Uhr kam es auf der L 478 zwischen Eppenbrunn und Ludwigswinkel zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer. Ein 24 - jähriger Mann stürzte in einer abschüssigen Rechtskurve, schleuderte über die Fahrbahn und kam an der Schutzplanke zum Liegen. Der Mann wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.

