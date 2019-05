Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Vinningen (ots)

In der Zeit vom 22.05.2019, 16:00 Uhr bis 23.05.2019, 08:00 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Naßheckenstraße die rechte Fahrzeugseite an einem roten Opel Astra mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Vorfalls.

