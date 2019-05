Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebe in Fußgängerzone

Zweibrücken (ots)

Am 25.05.2019 in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr waren in der Fußgängerzone in Zweibrücken offensichtlich Taschendiebe unterwegs. Zwei Frauen 76 und 67 Jahre alt wurden Opfer der dreisten Diebe. Die Diebe entwendeten den Frauen aus den am Körper getragenen Handtaschen die Geldbörsen ohne dass die Frauen dies zunächst bemerkten. Entwendet wurden neben den Geldbörsen auch der entsprechende Inhalt wie Bargeld / EC-Karten Ausweise und sonstige Dokumente. Täterbeschreibungen liegen bisher nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

