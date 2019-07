Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizist in Freizeit verhindert Taschendiebstahl - Drei Tatverdächtige festgenommen - Beschleunigtes Verfahren

Sonntag, 21. Juli 2019, 21.30 Uhr

Rheinkirmes - Drei Taschendiebe wurden gestern auf frischer Tat ertappt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten sie am späten Abend eine Frau in der U-Bahn Richtung Rheinkirmes zu bestehlen. Ein aufmerksamer Polizist aus Duisburg, der privat ebenfalls auf dem Weg zur Kirmes war, konnte die Tatausführung jedoch verhindern. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Der Hauptverdächtige erhält ein beschleunigtes Verfahren.

Einem 37-jährigen Duisburger Polizisten sind am Sonntagabend drei Männer (53, 35, 29) in der Bahn U76 in Richtung Oberkassel Luegallee / Rheinkirmes aufgefallen. Zunächst gruppierten sich die Drei um eine Frau, die eine Umhängetasche trug. Einer der mutmaßlichen Taschendiebe trug eine Jacke über seiner Schulter, um seine Handbewegungen zu verbergen. Währenddessen verdeckten die anderen beiden die Sicht auf ihren Partner. Noch während der Hauptverdächtige in die Handtasche der Dame griff, sprach der Zeuge die drei männlichen Personen an und machte die Frau auf die Situation aufmerksam. Daraufhin brachen die Männer ihr Vorhaben ab und entfernten sich umgehend aus der Bahn. Der Zeuge konnte sie jedoch gemeinsam mit dem Bahnpersonal an der Haltestelle festhalten, bis die Polizei eintraf. Gegen den 29-Jährigen verhängte der Richter die Hauptverhandlungshaft. Die beiden anderen wurden nach Identitätsfeststellung und Vernehmung entlassen.

