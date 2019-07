POL-D: Rath - Verkehrsunfall - Autofahrerin prallt gegen Motorrad - 20-Jähriger schwerstverletzt

Polizei Düsseldorf

Möglicherweise führte ein Moment der Unachtsamkeit gestern (23. Juli 2019, 19.30 Uhr) in Düsseldorf-Rath, am Rather Broich, zu einem Zusammenprall zwischen einem Golf und einem Motorrad.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge, fuhr die Fahrerin des Golfes von einem Tankstellengelände am Rather Broich in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah die 40-jährige Erkratherin offenkundig einen 20-jährigen Motorradfahrer aus Mülheim der gerade auf die rechte Fahrspur wechselte. Laut Zeugen konnte der 20-Jährige einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer kam mit einem Rettungswagen zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Erkratherin blieb unverletzt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 17.000 Euro.

