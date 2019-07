Polizei Düsseldorf

POL-D: Mit dem Rad sicher unterwegs - Präventionswoche der Düsseldorfer Polizei - Heute: Fahrradtraining mit Kindern in Rath

Düsseldorf (ots)

Nachdem der Polizeipräsident gestern mit Senioren auf Fietsen-Tour war, bekam die Jugendfreizeiteinrichtung Ekkehardstraße auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in Rath heute Morgen Besuch von den Verkehrssicherheitsberatern.

Nach einer kurzen Begrüßung erläuterten sie den 28 Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren die Wichtigkeit eines Fahrradhelms durch den sogenannten Helm-Melonen-Test. Beeindruckt durch die Kräfte, die bei einem Sturz auf den Kopf des Menschen ausgeübt werden und was das mit der Melone machte, durften die Jungs und Mädchen die Frucht anschließend verspeisen.

An unterschiedlichen Stationen konnten die Kinder dann ihre Fähigkeiten in verkehrsnahen Übungen testen und stärken. Erfreulich: Bei vielen Kindern konnte man gut beobachten, wie sie von Runde zu Runde sicherer wurden.

Zudem erklärten die Verkehrsspezialisten den Schülerinnen und Schülern den "Toten Winkel". Mithilfe eines Lkw des THW sowie einer speziellen Plane wurde den Kindern veranschaulicht, dass sie in bestimmten Situationen von Lkw-Fahrern nur schwer wahrgenommen werden.

Am Stand der Verkehrswacht konnten die Youngster einen Sehtest machen.

Last but not least hatten die Verkehrserzieher noch einen kleinen Rucksack mit nützlichen Giveaways gepackt - die Kids hat es gefreut!

Die Bildrechte der Fotos liegen bei der Polizei. Sie können zur Veröffentlichung genutzt werden. Die Einverständniserklärungen der Betreuer und der Eltern liegen vor.

