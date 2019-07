Polizei Düsseldorf

POL-D: Steigende Temperatur, steigende Aggressionen - Autofahrer prügeln sich nach Überholmanöver an Ampelkreuzung

Düsseldorf (ots)

Einem Überholmanöver auf der A46 Richtung Düsseldorf, folgten gestern Abend, 24. Juli 2019, 21.40 Uhr, an der Ampelkreuzung Münchener Straße / Südring zuerst wüste Beschimpfungen und danach Faustschläge in das Gesicht. Der Prügelei der beiden Autofahrer, so die ersten Ermittlungen der Polizei, war ein Überholmanöver im Tunnel der A46 Richtung Düsseldorf vorausgegangen. Der Fahrer eines Toyotas, ein 26 Jähriger aus Neuss, geriet ob des Überholmanövers eines Renaults derart in Rage, dass er noch auf der A46 seinem Unmut durch Gesten und Hupen Luft machte. Als man dann zufälligerweise gemeinsam an der Ausfahrt Düsseldorf-Bilk / Hafen abfuhr, standen Toyota und Renault an der roten Ampel nebeneinander. Der 26-Jährige beließ es nicht bei seinem Hupkonzert, stieg aus seinem Auto und stellte den vermeintlichen Verkehrssünder, einen 58-Jährigen aus Neuss, zur Rede. Die lautstarke Auseinandersetzung über das "korrekte Autofahren" wurde von wüsten Beleidigungen flankiert. Als der 58 Jährige dann sein Fahrzeug verließ, eskalierte die Streitigkeit. Der 26 Jährige schlug dem 58-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Ein Beifahrer des jüngeren Neussers soll den 58-Jährigen dabei noch von hinten festgehalten haben.

Die eingesetzten Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf. Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell