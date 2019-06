Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: B10 Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Hauenstein (ots)

Am Mittwoch, den 05.06.19 gegen 06.20 Uhr kam es auf der B 10, kurz vor Hauenstein zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachenschaden. Der Geschädigte befuhr mit seinem blauen BMW die B10 von Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. Etwa 200 Meter vor der Ausfahrt Hauenstein musste er, aufgrund eines ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden PKW, nach rechts über den dortigen Grünstreifen ausweichen. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zu dem Fahrzeug oder der Person des Unfallverursachers liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391- 916-0 oder per E-Mail pidahn@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell