Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Zeugenaufruf nach Geschäftseinbruch

Bad Kreuznach (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 22.08.2019, 19:00 Uhr bis Freitag, 23.08.2019, 09:30 Uhr Uhr drangen bis jetzt noch unbekannte Täter in ein Dessous-Bekleidungsgeschäft in der Römerstraße in Bad Kreuznach ein und entwendeten dort hochwertige Damen-und Herrenunterwäsche, sowie andere Wertgegenstände und Bargeld. Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-8811-0.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811 0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



