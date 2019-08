Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trunkenheitsfahrt

Bad Kreuznach (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am 26.08.19 um 23:50 Uhr der Polizei Bad Kreuznach einen vermutlich betrunkenen Autofahrer, welcher die B48 aus Richtung Altenbamberg in Richtung Bad Münster Am Stein-Ebernburg befahren habe. Der Mitteiler konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeuges mitteilen. An der Halteranschrift konnten das Auto sowie der 35 jährige Halter des Pkw angetroffen werden. Dieser räumte ein mit dem Auto zuvor gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten eine Geldstrafe und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

