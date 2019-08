Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (07.08.2019) einen 37 Jahre alten Mann an der Stadtbahnhaltestelle Löwentor festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Bei einer Kontrolle gegen 19.30 Uhr stellten die Beamten bei dem 37-jährigen mehrere Klemmtüten mit insgesamt etwa drei Gramm Amphetamin fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Stuttgart-Nord fanden die Beamten weitere rund 57g Amphetamin, 20 Ecstasy-Tabletten, szenetypisches Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und mutmaßliches Dealergeld. Der 37 Jahre alte deutsch-russische Tatverdächtige wird am Donnerstag (08.08.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

