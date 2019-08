POL-S: Automatenaufbrüche gescheitert - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Stuttgart

Unbekannte haben versucht, einen Parkscheinautomaten am Bahnhof Zuffenhausen und einen Tankautomaten an der Neckarwiesenstraße aufzuhebeln. Am Bahnhof Zuffenhausen bogen die Täter in der Nacht zum Dienstag (06.08.2019) auf einem Parkplatz die Verwahrung des Parkscheinautomaten auf, an das Bargeld gelangten sie jedoch nicht, so dass sie ohne Beute flüchteten. An der Neckarwiesenstraße scheiterten die Täter in der Nacht zum Mittwoch (07.08.2019) beim Versuch, gegen 01.00 Uhr an das Bargeld des Tankautomaten zu gelangen. Den Unbekannten verbogen lediglich die Abdeckung. Auch sie mussten ohne Beute flüchten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße oder unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

