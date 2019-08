Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Räder abmontiert und gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag (06.08.2019) alle vier Räder eines in einem Parkhaus am Martin-Schrenk-Weg geparkten Mercedes abmontiert und gestohlen. Die Täter bockten den im Parkhaus P7 geparkten Mercedes zwischen Montagnachmittag (05.08.2019), 14.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 05.30 Uhr, auf Ziegelsteine auf. Anschließend montierten sie alle vier Räder ab, der Gesamtwert der Räder dürfte rund 2.000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell