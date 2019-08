Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - E-Bike Fahrerin stürzt

Am Sonntag verletzte sich in Herbrechtingen eine 59-Jährige bei einem Unfall schwer.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr war eine Radfahrerin in der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Sie stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Warum die Radfahrerin die Kontrolle über das E-Bike verlor ist noch unklar. Vermutlich geriet sie mit einem Rad in eine Schiene.

Um beim Radfahren Verletzungen zu vermeiden, empfiehlt die Polizei, immer einen Helm zu tragen. Das kann im Ernstfall schlimmere Verletzungen verhindern oder sogar Leben retten.

