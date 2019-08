Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und vier leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag in Giengen.

Gegen 22.00 Uhr war eine 45-Jährige in der Kantstraße unterwegs. Die Opelfahrerin fuhr in Richtung Schwagestraße. Aus der Heidenheimer Straße bog ein 36-Jähriger in die Kantstraße ein. Er hatte Vorfahrt. Die Opelfahrerin übersah den Passat und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Passat um 90 Grad nach rechts gedreht. Der Opel und der Passat beschädigten einen BMW. Der parkte am Straßenrand. Die Fahrer der Fahrzeuge sowie zwei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren, die im Passat saßen, verletzten sich leicht. Rettungskräfte versorgten die Personen vor Ort. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 13.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

