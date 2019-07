Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg - Überfall auf Joggerin - Polizei geht Hinweisen auf Tatverdächtigen nach ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Überfall auf Joggerin - Polizei geht Hinweisen auf Tatverdächtigen nach

Wie von hier berichtet, wurde am 07.07.19, zwischen 14.00 und 14.10 Uhr, eine 30 Jahre alte Joggerin im Tiergarten von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen. Die 30-Jährige hatte sich umgehend zur Wehr gesetzt und es war ihr gelungen zu flüchten. In Folge der Berichterstattung sind bei der Polizei konkrete Hinweise auf einen 43-jährigen Tatverdächtigen eingegangen. Die Ermittlungen, Zeugenbefragungen und Auswertung der Spuren, dauern an.

