Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - An Pooltechnik zu schaffen gemacht

Borken (ots)

Teile aus der Filteranlage eines Whirlpools haben Unbekannte in der vergangenen Woche in Borken-Weseke entwendet. Die Täter hatten sich zwischen Sonntag, 28. Juli, 07.00 Uhr, und Freitag, 02. August, 20.00 Uhr, an der Einrichtung gewaltsam zu schaffen gemacht. Der Pool liegt auf einem Grundstück am Hohen Weg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

