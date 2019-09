Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Geldbörse mit 500 EUR verloren - Finder geben ihn bei der Polizei ab

55546 Hackenheim (ots)

Mitarbeiter des Landesbetriebes Mobilität (Straßenmeisterei Rüdesheim) fanden bei Arbeiten an der L412 zwischen Hackenheim und Bad Kreuznach zunächst einen 100 Euroschein. Im weiteren Verlauf der Arbeiten fanden sie in der Nähe dann noch weiteres Bargeld und ein Portemonnaie in dem sich noch mehrere hundert Euro und Personalpapiere befanden. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei übergaben den Geldbeutel der Polizei. Der glückliche Verlierer konnte schnell ermittelt werden, ihm wurde die Geldbörse wieder übergeben.

