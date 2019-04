Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: LKW verliert Diesel auf Autobahn

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Rheydt, 27.04.2019, 16:45 Uhr, BAB 61 (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem LKW auf die BAB 61 gerufen. Zwischen den Anschlussstellen Wickrath und Rheydt war der LKW über einen Gegenstand auf der Straße gefahren. Dabei wurde der Dieseltank der Zugmaschine beschädigt. Der LKW war erst kurz vor dem Unfall vollgetankt worden und so drohten mehrere hundert Liter Diesel in die Kanalisation zu fließen. Die Feuerwehr fing den auslaufenden Kraftstoff mittels geeigneter Behältnisse auf und pumpte die im Tank verbliebene Menge mittels einer Chemikalienpumpe in ein geeignetes Fass um. Da auch Teile des Standstreifens und der rechten Fahrspur mit Diesel verunreinigt waren, wurden diese gesperrt. Die Kräfte der Feuerwehr streuten die verunreinigten Bereiche umfangreich mit Ölbindemittel ab. Da ein Teil des Diesels in die Kanalisation floss, wurde auch die Untere Wasserbehörde informiert. Ein Mitarbeiter kümmerte sich vor Ort um das Weitere. Ein Bergungsunternehmen schleppte anschließend den LKW von der Autobahn. Die Autobahnpolizei und Straßen.NRW kümmerten sich um die abschließende Reinigung der Fahrbahn und die Freigabe der Autobahn. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren verschiedene Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr; außerdem die Autobahnpolizei, die Untere Wasserbehörde, Straßen.NRW sowie ein Bergungsunternehmen.

Einsatzleiter: Brandamtmann Thorsten Gornik

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell