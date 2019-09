Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Fahrrad und Diebstahl einer Sattelschutzhülle

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 18.09.2019 gegen 07:30 Uhr, stellte eine 15-jährige Schülerin des Hofenfels Gymnasiums ihr schwarzgraues City Bike auf einem Parkplatz, in der Zeilbäumerstraße, unterhalb ihrer Schule ab. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an ihrer Fahrradklingel fest. Außerdem fehlte ihre Sattelschutzhülle. Diese befand sich auf dem Gepäckträger. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 25 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

