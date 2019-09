Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl von Parfum

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 20.09.2019, gegen 10:30 Uhr erkannte eine Angestellte eines in der Hauptstraße in Pirmasens ansässigen Parfumgeschäftes in der Fußgängerzone zwei Ladendiebe, welche am Vortag Parfum entwendet hatten. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort, konnten diese nicht mehr festgestellt werden. Es konnte jedoch in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Ladendiebe kurz zuvor in einem anderen ebenfalls in der Hauptstraße ansässigen Parfumgeschäftes Parfum und Makeup im Wert von 110 Euro entwendeten. Bei den beiden Ladendieben soll es sich um einen ca. 40-jährigen Mann und um eine ca. 30-jährige Frau handeln. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

