Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: PKW-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots)

Da Beamten des Kaiserslauterer Innenstadtreviers in der späten Freitagnacht gegen 00:20 Uhr in der Mühlstraße ein PKW mit verdächtiger Fahrweise auffiel, wollten sie das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte jedoch und flüchtete, wobei er gegen mehrere Verkehrsregeln verstieß und auch eine rote Ampel überfuhr. Letztmals wurde der silberne BMW mit KL-Kennzeichen im Bereich Erfenbach festgestellt. Zeugen und/oder Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion 1 unter 0631-369 2177 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Durch das abgelesene Kennzeichen sowie die Auswertung der Videokamera im Streifenwagen konnten erste Ermittlungsansätze hinsichtlich des Fahrers gewonnen werden. Gegen ihn wird u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

