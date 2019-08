Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus PKW

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Stadtgebiet zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. An einem Audi, der in der Schützenstraße abgestellt war, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Koffer mit Elektroteilen entwendet.

Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter weiterhin in den Innenraum eines BMW, der in der Waldstraße geparkt war, und entwendeten aus diesem einen Werkzeugkoffer samt Inhalt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich bitte mit einer der Kaiserslauterer Polizeiinspektionen unter der Rufnummer 0631-3690 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Zudem rät die Polizei keine Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen liegen zu lassen.

