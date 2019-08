Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste 51-Jährige wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Die seit Dienstag, dem 20.08.2019, vermisste 51-Jährige konnte am späten Freitagabend durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Kreuznach in Windesheim (Landkreis Bad Kreuznach) angetroffen werden. Sie tauchte dort bei Bekannten auf, welche daraufhin die Polizei verständigten. Zur vorsorglichen ärztlichen Untersuchung wurde sie in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet.

Hinweis für die Medien: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die Pressemitteilungen im Presseportal wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto der Gesuchten beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell