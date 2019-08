Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat das Wohnmobil gerammt?

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagmorgen in Otterbach in der Hauptstraße unterwegs waren und eventuell eine Unfallflucht beobachtet haben. Gegen 7.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nummer 25 ein abgestelltes Wohnmobil gerammt und beschädigt.

Der Verursacher, der vermutlich beim Rangieren während des Ausparkens gegen das stehende Wohnmobil stieß, machte sich einfach aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Weil aber durch den Anstoß die Alarmanlage an dem Wohnmobil auslöste, wurde eine Mitarbeiterin eines benachbarten Betriebs auf den Vorfall aufmerksam.

Zur Unfallzeit dürften in der Hauptstraße viele Berufspendler und auch Eltern von Schülern der benachbarten Grundschule unterwegs gewesen sein. Die Polizei hofft deshalb, dass jemand den Unfall beobachtet hat und unter Telefon 0631 / 369 - 2150 Hinweise auf den Verursacher geben kann. |cri

