Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer

Northeim (ots)

Moringen, Neuemarktstraße - Mittwoch, 21. August 2019, 00.30 Uhr

MORINGEN (fal) - Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr stoppte eine Streife der Northeimer Polizei einen Autofahrer auf der Neuemarktstraße in Moringen. Bei einem Test stellten die Polizeibeamten eine Atemalkoholkonzentration von 0,52 Promille fest. Die Weiterfahrt wurde dem 30-Jährigen untersagt. In dem nun folgenden Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen auf den Moringer 2 Punkte in Flensburg, 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

