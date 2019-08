Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 19.08.19, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, wurde ein blauer PKW Volvo, der auf dem Parkplatz des Aldi Marktes in Uslar gesichert abgestellt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken von einem bisher unbekannten Fahrzeug an der rechten Seite von der Tür bis zum hinteren Kotflügel beschädigt. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund der Höhe der Schäden ist von einem Transporter oder Bus auszugehen. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000 EUR.

