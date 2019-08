Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Folgemeldung: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Der tatverdächtige 67 Jahre alte Mann, den die Polizei am Montag (5. August) wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen hatte, zeigte sich in seiner Vernehmung am Dienstag (6. August) geständig. Seine Aussage bestätigt die Feststellungen des Brandsachverständigen und der Brandermittler, nach denen der Wohnungsbrand vorsätzlich herbeigeführt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete und in Vollzug setzte. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Sachverhalt ist über den nachfolgenden Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4341089

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell