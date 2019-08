Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: E-Bike-Fahrer kollidiert mit Lkw

Duisburg (ots)

Am Freitag (2. August) gegen 13:15 Uhr ist ein E-Bike-Fahrer auf der Neudorfer Straße mit einem Lkw zusammengestoßen. Als der 72-jährige nach links in die Mülheimer Straße abbiegen wollte, verließ er an einer Engstelle den Radweg und wechselte auf die Fahrbahn. Dabei stieß er mit dem Auflieger eines ebenfalls nach links abbiegenden Lkw zusammen, stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er stationär verblieb. (cb)

