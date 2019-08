Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Messingröhrchen gestohlen

Duisburg (ots)

Ein unbekanntes Trio hat in der Nacht zu Samstag (3. August, 1:20 - 3:00 Uhr) das Eisentor eines Schrottplatzes an der Ziegeleistraße aufgebrochen und Messingröhrchen in größerer Menge gestohlen. Die drei unbekannten Männer konnten flüchten. Zeugen gaben an, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen Kastenwagen handeln soll. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu diesem Wagen machen oder hat verdächtige Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Ziegelstraße beobachtet? Hinweise bitte an das KK 35 unter 0203 280-0. (stb)

