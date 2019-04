Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Taschendiebstahl Fußgängerzone

Speyer (ots)

08.04.2019, 14.00 bis 17.00 Uhr. Einer 16-jährigen Passantin wurde im Bereich der Fußgängerzone aus ihrer Jackentasche ihr Smartphone entwendet. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, insbesondere an Örtlichkeiten mit hohem Personenaufkommen Jackentaschen und mitgeführte Taschen verschlossen zu halten. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/137-0 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



