Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Zehnjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Duisburg (ots)

Am Montag (5. August) ist die Polizei gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Sedanstraße in Höhe der Antonienstraße ausgerückt. Die Fahrerin (23) eines schwarzen Opel Corsa fuhr zuvor die Sedanstraße in Richtung der Hochfeldstraße entlang und übersah hierbei einen Zehnjährigen, der mit seinem Fahrrad von der Antonienstraße nach links in die Sedanstraße einbog und ihr die Vorfahrt nahm. Glück im Unglück: Ein Rettungswagen brachte den Jungen mit Schürfwunden am Arm und am Knie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Gegenüber den verständigten Polizisten gab die Gladbeckerin an, dass sie durch die Nutzung ihres Mobiltelefons während der Fahrt abgelenkt gewesen sei. Die Beamten schrieben nach der Befragung weiterer Zeugen eine Unfallanzeige. (dab)

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

