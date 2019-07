Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Radfahrer übersehen

Schwere Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Radler bei einem Unfall am Donnerstag in Salach.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr eine 34-Jährige von einem Firmengelände in den Postweg ein. Zwischen Postweg und Grundstück verlief ein parallel ein Rad- und Fußweg. Auf dem kam von rechts ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad. Den übersah die Autofahrerin. Der Radler bremste noch, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++++ 1357765

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell