Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Gefährlicher Überholvorgang

Am Donnerstag übersah bei Kanzach ein LKW beim Ausscheren einen überholenden Autofahrer.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhren gegen 10.50 Uhr ein Porsche und ein Sattelzug auf der L282 von Kanzach in Richtung Marbach. Der 61-jährige Autofahrer überholte den Lkw. Als der Porsche bereits mitten im Überholvorgang war, zog der 25-jährige Lkw-Fahrer nach links, um einen vorausfahrenden Radfahrer zu überholen. Der Lenker des Sattelzuges übersah wohl, dass das Auto bereits neben ihm war. Der 61-Jährige musste sein Fahrzeug stark abbremsen, um nicht mit dem Mercedes Lkw zusammen zu stoßen. Dennoch streifte der Auflieger den Außenspiegel des Porsche. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei in Riedlingen (Tel. 07371-9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach dem Radfahrer, der von dem Sattelzug überholt wurde.

++++++++ 1354535

Martina Spöttl / Joachim Schulz, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell