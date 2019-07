Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Betrunkener fährt Schlangenlinien

Am Donnerstagmorgen war bei Langenau ein Autofahrer auf der falschen Spur unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr war ein 55-Jähriger von Oberelchingen in Richtung Langenau unterwegs. Der soll laut einem Zeugen mit seinem Audi mehrmals auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Die verständigte Polizei traf den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift an. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Das bestätigte auch ein Test. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise vor, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

