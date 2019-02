Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Fahrradfahrerin mit defekten Bremsen prallt mit Fußgängerin zusammen

Werl (ots)

Eine 16-jährige Radfahrerin aus Werl befuhr heute, gegen 9.35 Uhr die Marktstraße in Richtung Kälbermarkt. Eine 73-jährige Werler Fußgängerin wollte die Marktstraße in nördliche Richtung in Höhe des Goldschmiedegeschäftes überqueren. Beim Überqueren der Straße fuhr die Radfahrerin gegen die Fußgängerin. Die Polizei stellte am Fahrrad der Jugendlichen erhebliche Mängel an der Bremsanlage fest. Die Rentnerin verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie zur weiteren Untersuchung in das Mariannen Hospital gebracht worden ist. (reh)

