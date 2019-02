POL-SO: Bad Sassendorf - Fahrradfahrer angefahren

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Soest mit seinem BMW die L856 (frühere B1) aus Richtung Lohne kommend in Richtung Soest. An der Straßeneinmündung Opmünder Weg, wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen 66-jährigen Radfahrer aus Bad Sassendorf, der auf dem Geh-/Radweg in die gleiche Richtung fuhr und zu diesem Zeitpunkt den Opmünder Weg überquerte. Durch den Zusammenstoß zwischen den Beiden, kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.800 Euro. (reh)

