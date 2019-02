Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - In Bäckerei eingebrochen

Wickede (ots)

Die Mitarbeiterin einer Bäckerei in Wickede, Waltringer Weg, fand am heutigen Morgen gegen 4.50 Uhr ihren Arbeitsplatz verändert vor. Nach Eintreffen der Polizei konnten Beschädigungen an der elektrischen Schiebetür der Bäckerei und Hebelmarken an einer Seitentür festgestellt werden. Im Innenbereich standen die Spind Türen der Mitarbeiter offen, teilweise lag der Inhalt auf dem Boden. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld aus den Räumlichkeiten. Er wird das Geschäft zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 4.50 Uhr betreten haben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292291000 zu melden. (reh)

