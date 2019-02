Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - An der Tür gescheitert

Lippstadt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 21 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Ostlandstraße in Lipperbruch einzubrechen. Um in das Geschäft zu gelangen setzte er mehrere Hebelversuche erfolglos an einer Nebentür an. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0294191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell