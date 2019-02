POL-SO: Werl - Seat-Fahrer übersehen

Kreispolizeibehörde Soest

Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Hamm mit seinem BMW den Langenwiedenweg in Richtung Hansering. Als er sich in Höhe des Olakenweg befand, schaute er noch aufgrund der "Rechts vor Links" Verkehrsregelung hinein, übersah jedoch einen 25-jährigen Warsteiner Seat-Fahrer. Dieser wollte gerade vom Olakenweg nach links auf den Langenwiedenweg abbiegen. Im Kreuzungsbereich fuhr der BMW-Fahrer den Seat-Fahrer in die linke Fahrzeugseite. Der Warsteiner wurde nach dem Unfall zur weiteren Untersuchung in das Werler Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro. (reh)

