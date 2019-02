Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Radfahrer leichtverletzt

Warstein (ots)

Ein 34-jähriger Warsteiner befuhr mit seinem Fahrrad am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr den Romeckeweg in Richtung Belecker Landstraße. An der Haltlinie Romeckeweg / Belecker Landstraße hielt er an, um dann seine Fahrt fortzusetzen. Leicht versetzt hinter ihm befand sich ein 36-jähriger Mann aus Warstein mit seinem Nissan. Er hielt ebenfalls an. Als beide losfuhren touchierte der Autofahrer den Fahrradfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 550 Euro. (reh)

