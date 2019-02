Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zwei Autos zusammengeschoben und abgehauen

Soest (ots)

Am Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr erhielten die Beamten der Polizei in Soest einen Einsatz im Dortmundweg in Soest. Dort hatte ein unbekannter Täter, vermutlich beim Ausrangieren mit seinem Wagen, einen Honda und einen Opel, zusammengeschoben. Der Schaden an den beiden Autos beträgt zirka 6.300 Euro. Das Fahrzeug des Unfallflüchtigen könnte Beschädigungen im vorderen, linken Fahrzeugbereich aufweisen. Die genaue Abstellzeit der beschädigten Fahrzeuge konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0292191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell