POL-SO: Werl - Neue Leiterin im Kriminalkommissariat

Kriminalhauptkommissarin Cornelia Birkenhauer leitet ab sofort das Kriminalkommissariat 5 (Werl) der Kreispolizeibehörde Soest. Am Montagmorgen wurde sie dazu von Landrätin Eva Irrgang, dem Abteilungsleiter der Polizei, Jochen Brauneck, und dem Direktionsleiter Kriminalität, Benjamin Aufdemkamp, in Werl begrüßt. Die in Wickede lebende Birkenhauer ist seit 1985 bei der Polizei beschäftigt. Im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten war sie bereits von 2013 bis 2017 im Kriminalkommissariat in Werl tätig. Dort übernahm sie auch ein Jahr lang die Stellvertretung des Kommissariatsleiters. Sie kehrt nun, nach einem Jahr im Leitungsstab der Behörde, nach Werl zurück. Die Vorgesetzten wünschten ihr alles Gute und viel Glück bei ihrer neuen Aufgabe. (lü)

