Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Im Graben mit 2 Promille

Erwitte (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, fiel Zeugen ein Auto auf, welches in Schlangenlinien im Bereich Eickeloh über den Hellweg von Geseke in Richtung Erwitte fuhr. Als die Zeugen nach geraumer Zeit den Wagen wiedersahen, befand er sich rechtsseitig neben der Fahrbahn im Graben. Der 40-jährige Mann aus Geseke, der auf dem Fahrersitz saß, wirkte deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Aufgrund des Unfalls wurde er zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Dort entnahm der Arzt, nach Anordnung der Polizeibeamten, eine Blutprobe. Den Führerschein des Gesekers stellten sie auch noch sicher. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.100 Euro. (reh)

