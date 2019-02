Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin aufgefahren

Soest (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 69-jährige Soester Radfahrerin den Dasselwall in Richtung Jakobitor. In Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs fuhr ihr ein 70-jähriger Mann aus Soest mit seinem Wagen von hinten auf. Die Frau kommt hierdurch zu Fall und verletzt sich leicht. Der Mann hatte die Soesterin, trotz ihrer Warnweste und der eingeschalteten Beleuchtung am Rad, übersehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell