Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Autofahrerin kam von Fahrbahn ab und überschlug sich

Lippetal (ots)

Heute Morgen, gegen 8.50 Uhr, befuhr eine 29-jährige Lippetalerin mit ihrem Smart die Herzfelder Straße aus Richtung Lipporg kommend in Richtung Kesseler. In einer Linkskurve kam sie auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Hierdurch geriet sie auf den Anfang einer Leitplanke und wurde so von dieser aufgeladen. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Wagen, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Autodach zum Liegen. Durch der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro.(reh)

