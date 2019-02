Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Polizei sucht Hundehalter

Rüthen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befand sich eine 62-jährige Frau aus Erwitte mit ihrem Hund im Wandergebiet "Am Hohlen Stein" in Rüthen-Kallenhardt. Ein Mann und eine Frau, mit insgesamt vier Hunden kamen ihr entgegen, wobei der Mann zwei Hunde (größer als Schäferhunde) bei sich führte. Die angeleinten Hunde liefen auf die Frau zu, wobei sie letztendlich zu Fall kam und sich nicht nur unerheblich verletzte. Zur Angabe seiner Personalien war der Hundebesitzer nicht bereit. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Er wird wie folgt beschrieben: Zirka 55 Jahre alt, schätzungsweise 175 cm lang, schütteres, graues Haar (leichte Glatze), runde Kopfform. Die Frau, die in Begleitung des Mannes war, wird als schlank, zirka 170 cm lang mit blonden, schulterlangen Haaren und Brille beschrieben. Sie führte einen Schäferhund und einen weiteren kleinen Hund mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu deren Identität sagen können, sich unter der Rufnummer 0290291000 zu melden. (reh)

